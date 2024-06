Vargas, do Atlético-MG, não descarta um retorno a Universidad de Chile

Um dos artilheiros do Atlético-MG na temporada, o atacante Eduardo Vargas deixou em aberto a possibilidade de voltar em breve à Universidad do Chile. Servindo a seleção para a disputa da Copa América, o jogador foi perguntado da chance de retornar à equipe que defendeu entre 2010 e 2011 e não descartou tal possibilidade.

“Estou pensando em voltar ou não, porque meus filhos também influenciam estar no Brasil e minha namorada é brasileira, então tenho que pensar bem. Hoje em dia minha namorada está conhecendo o Chile e me disse que gostaria de morar aqui com o pouco que conheceu. Vamos ver o futuro, vamos pensar se poderemos voltar logo ao U”, disse Vargas.

Vargas tem contrato com o Galo até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. No começo da temporada, ele chegou a ficar fora dos planos do clube e negociou uma saída para o Fortaleza. Contudo, com o desenrolar das conversas, decidiu ficar.

Vargas ganha sobrevida no Atlétic0-MG com chegada de Milito

Sua situação mudou quando Gabriel Milito chegou ao Atlético-MG. Afinal, o atacante ganhou mais oportunidades e virou opção no banco de reservas. Aliás, neste período, atuou em 11 partidas, marcou três gols e anotou uma assistência.

Contudo, apesar de voltar a ser uma das principais opções de Milito, Eduardo Vargas será desfalque no Atlético-MG nas próximas partidas. Isso porque ele estará com a seleção do Chile na disputa da Copa América, nos Estados Unidos, e pode perder até nove jogos com o Galo.

