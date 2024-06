Polônia vence a Ucrânia em amistoso da ‘paz’, mas pode perder atacante para a Euro

A Polônia venceu a Ucrânia, nesta sexta-feira (7), em amistoso preparatório das seleções para a disputa da Eurocopa, que bate à porta. No Estádio Nacional de Varsóvia, na capital Varsóvia, os poloneses fizeram 3 a 1, em jogo marcado por emoção, especialmente por parte dos ucranianos.

Vivendo guerra contra a Rússia desde 2022, a Ucrânia viu na Polônia uma espécie de porto seguro, já que muitos habitantes que fugiram do conflito foram acolhidos por cidadãos poloneses. Além disso, a seleção da Ucrânia mandou diversos jogos no país rival desta sexta, já que não podia receber duelos em sua casa devido à guerra.

O jogo

Apesar da vitória, a Polônia sofreu um golpe logo no começo do jogo. O atacante Milik precisou sair após sofrer lesão na perna direita em lance isolado, ainda aos 3′. Mas ele não fez falta, já que o zagueiro Sebastian Walukiewicz abriu o placar aos 10′, em cobrança de escanteio e falha da zaga ucraniana.

Pouco depois, aos 16′, veio o segundo. Zielinski cruzou da esquerda, nenhum zagueiro afastou o perigo, e o goleiro Buschchan só olhou a bola entrando mansamente no seu canto oposto. Aos 29′, virou goleada: Romanczuk subiu mais que todo mundo em novo escanteio e testou firme para fazer o terceiro.

Dovbyk, porém, queria recolocar a Ucrânia no jogo. O artilheiro do Campeonato Espanhol, com 24 gols, recebeu de Sudakov e, de canhota, soltou uma bomba, reduzindo a desvantagem.

O grande destaque da Polônia, Lewandowski, foi poupados, começando no banco, e entrando apenas aos 16′ da etapa final. O craque do Barcelona, porém, passou em branco.

Próximos passos

A Polônia ainda enfrentará, também no Estádio Nacional de Varsóvia, a Turquia, na segunda-feira (10), no último compromisso antes de estrear na Eurocopa-2024. Os poloneses surgem no Grupo D, ao lado de Áustria, França e Holanda. A estreia é no dia 16 exatamente contra os holandeses, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

A Ucrânia, por sua vez, aparece no Grupo E, com Romênia, Bélgica e Eslováquia. Antes de estrear, dia 16, contra os romenos, a seleção de Zinchenko e cia vai à capital Chi?in?u para enfrentar a Moldávia, na terça (11).

