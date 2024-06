Torcedores do Fluminense já estão no Maracanã para apresentação de Thiago Silva

Torcida do Fluminense começa a chegar no Maracanã para apresentação de Thiago Silva - (crédito: Foto: Caitano Artes)

A torcida do Fluminense já começa a se fazer presente no Maracanã para a apresentação oficial de Thiago Silva, nesta sexta-feira (7). A abertura dos portões aconteceu às 17h30 (de Brasília) – a banda “Sorriso Maroto” agitará o evento. A expectativa é de quebra de recorde para apresentação de um jogador no Brasil, com mais de 51 mil pessoas previstas.

O dia está sendo cheio para o Monstro. Afinal, ele desembarcou no Rio de Janeiro mais cedo nesta sexta. Mais de mil pessoas presenciaram a chegada do zagueiro ao aeroporto do Galeão, na capital do RJ.

O evento desta sexta é similar à apresentação de Marcelo, no dia 10 de março de 2023. Na ocasião, mais de 31 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã para conferir a chegada do craque ex-Real Madrid e Olympiacos.

Thiago Silva só poderá estrear a partir da abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Esta data, aliás, marca o compromisso do Fluminense contra o Cuiabá, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Se estiver bem fisicamente, o jogador já poderia estrear em tal partida.

Até lá, o Flu ainda tem pelo menos nove jogos – todos pelo Brasileirão. O número pode chegar a dez, mas a partida contra o Inter, pela 14ª rodada, está adiado e não tem data confirmada pela CBF para acontecer.

