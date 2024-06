Clube que ainda não estreou na MLS anuncia Hirving Lozano

Clube com participação na Major League Soccer (MLS) programada para a temporada 2025, o San Diego FC anunciou sua primeira figura de impacto no plantel. Será o atacante mexicano Hirving Lozano, de passagens no futebol europeu por países como Holanda (PSV) e Itália, onde defendeu o Napoli.

O atleta de 28 anos é um dos três nomes que o clube radicado na Califórnia irá contar no seu elenco em modelo de negócio acima do teto salarial, o Jogador Designado. Outro que pode chegar nessas mesmas condições é o multicampeão zagueiro espanhol Sergio Ramos.

Pelo fato da equipe ainda não estar em competição, Lozano só será efetivamente integrado aos trabalhos de sua nova equipe no início do ano que vem. Desse modo, ele cumprirá, pelo menos, mais seis meses do vínculo vigente com o PSV.

Carreira

De formação no Pachuca, Hirving Lozano teve um constante crescimento após sua integração ao elenco profissional. Logo após o grande ciclo em 2016/2017 onde fez 18 gols em 37 jogos, ele rumou para o clube holandês e viveu duas temporadas avassaladoras. Com 74 partidas com 40 tentos, 17 passes de gol para seus companheiros, surgiu a oportunidade de uma nova mudança de ares. Dessa vez, para o Napoli.

No biênio 2020/2021, Lozano viveu seu período mais inspirado com a camisa do clube italiano. Entretanto, o menor impacto nos anos seguintes acabaram o reconduzindo ao PSV no ano passado. Em 2023/2024, ele registrou estatísticas da ordem de 33 partidas, seis gols e três assistências.

Os bons momentos vividos na Europa ajudaram Chucky Lozano a ser figura constante, também, na seleção do México. Desde sua primeira aparição na Tri, ele disputou 70 compromissos com 18 gols e sete assistências entre amistosos, torneios continentais e duas edições de Copa do Mundo: 2018 e 2022.

