Seleção: Martinelli revela que começará jogando contra o México

O ponta-esquerda Gabriel Martinelli revelou, em coletiva nesta sexta-feira (7), que começará jogando o duelo deste sábado (8) contra o México, no Kyle Field Stadium, no Texas (EUA).

O atleta do Arsenal fez a confissão após pergunta da repórter Monique Danello, da TNT Sports. Ela afirmou que os jogadores que costumam dar coletiva na véspera dos jogos tendem a ser titulares. De maneira breve, Martinelli confirmou, então, a presença desde o apito inicial.

“Sim, amanhã vou começar”, revelou.

Martinelli celebrou o prazer de estar jogando novamente pelo Brasil. Convocado para os primeiros amistosos de Dorival Júnior no comando da Seleção, em março, ele foi cortado por um corte no pé. Dessa forma, este é o primeiro contato com o comandante brazuka.

“É um prazer muito grande estar na Seleção Brasileira vestindo essa camisa novamente. Acabei tendo um corte no pé e não consegui estar presente nos jogos (de março). Mas agora estou 100% recuperado. Em relação ao professor (Dorival Júnior) e todo o estafe, são pessoas muito boas, que a gente confia. Estamos trabalhando muito forte para buscar nossos objetivos”, avisou, antes de completar:

“Em relação à Copa América, primeiro temos esses amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos tentar dar o nosso melhor nesses jogos para começar com o pé direito na Copa América”.

E Vini Jr?

O jogador também respondeu acerca de seu posicionamento, já que tem a sombra de Vini Jr na ponta esquerda. O extremo do Real Madrid vem em alta, sendo apontado pela mídia tradicional como o favorito ao prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

“Eu já conversei com ele sobre isso. A posição que eu mais gosto de jogar é na esquerda, prefiro estar ali. Mas a gente teve uma conversa e deixei claro para ele que posso fazer tanto o número 9, como a ponta direita também. Então eu deixo à critério dele”, revelou.

Para ele, a competição por vaga no time é “saudável”.

“A competição é muito saudável, isso só nos agrega ter todos esses jogadores de qualidade. É um prazer muito grande estar jogando com Vini, Rodrygo e com todos os jogadores do elenco. É uma disputa saudável e temos que tirar o máximo disso”, avaliou.

Martinelli também elogiou Vini Jr, revelando que torce para que ele vença a Bola de Ouro.

“É um orgulho muito grande estar jogando com ele, vivenciando o dia a dia com ele, vendo o menino especial e merecedor que é. Então a gente fica muito feliz sendo brasileiro vendo o Vini brilhando e, na minha opinião, merece ganhar a Bola de Ouro também. É um prazer estar dividindo o campo com ele”, disse.

Amistoso pré-Copa América

Além do jogo contra o México, o Brasil ainda tem outro amistoso antes de iniciar sua trajetória na Copa América. Será contra a própria seleção dos Estados Unidos, em Orlando, na próxima quarta (12). A estreia na competição acontece apenas no dia 24, contra o Costa Rica.

Após treinos e testes, o técnico Dorival Júnior finalizará a preparação em treino nesta sexta, definindo, assim, a provável escalação do duelo. Até o momento, a com maior chance de entrar em campo é: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

