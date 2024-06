Novorizontino x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 21h

Novorizontino x Santos - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Na noite desta sexta-feira (7/6), Novorizontino e Santos jogam às 21h (de Brasília) no Jorge Ismael Di Biasi, em Novo Horizonte. O duelo é pela nona rodada da Série B e pode valer ao Santos a volta à liderança. No momento, o time tem 15 pontos, em terceiro lugar, mas pode superar o líder Goiás (17 pontos), que ainda jogará na rodada. Mas o jogo também é importante para o time da casa. Com 11 pontos, em 11º, vai se aproximar do G4 se vencer. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura com um esquenta a partir das 19h (de Brasília).

A cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Kauê Machado nas reportagens. Clique na arte acima, a partir das 19h30 e confira Novorizontino x Santos com a Voz do Esporte.

