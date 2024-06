Villarreal se interessa por Bustos, mas Inter se vê protegido por cláusulas

O Inter já se movimenta para não perder Bustos. Isso porque o lateral-direito recebeu contatos do Villarreal, da Espanha. O que mais preocupa o Colorado é que o jogador tem vínculo somente até fevereiro de 2025, ou seja, pode assinar pré-contrato em agosto para o deixar o Beira-Rio de graça.

O lateral, de 28 anos, nunca escondeu a vontade de atuar no futebol europeu. No entanto, também tem carinho pelo Inter e evita arranhar a relação, que já dura duas temporadas e meia.

No contrato do jogador, há gatilhos que permitem ao Colorado aumentar mais o vínculo. Os gaúchos querem, no mínimo, ficar com o jogador argentino até fevereiro. Todavia, a vontade do clube é renovar o contrato ativando essas cláusulas.

Caso Bustos saia imediatamente, o Colorado terá um grande problema a resolver na próxima janela de transferências. Isso porque Hugo Mallo, o reserva imediato, tem compromisso somente até agosto. Sem eles, o técnico Eduardo Coudet pode improvisar na função Matheus Dias e Igor Gomes.

Bustos chegou ao Beira-Rio em 2022 e já acumula 120 partidas, com cinco gols anotados. Ele é titular absoluto do Colorado, tendo participado nesta temporada de 24 dos 26 jogos da equipe de Coudet.

