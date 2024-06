São Paulo oficializa mais um patrocinador para 2024

Nesta sexta-feira (7), o São Paulo anunciou o novo patrocinador de camisa para a temporada 2024. Trata-se da operadora de saúde, Blue Saúde. O acordo com a empresa é válido até o fim de 2025.

De acordo com a informação do próprio clube, a empresa vai exibir a sua marca na barra frontal da camisa de jogos e treinos. Vale citar que a marca será exposta apenas com o time masculino.

Além do acordo para as camisas, a Blue Saúde vai aparecer nas mídias digitais do Tricolor e propaganda nas placas de publicidade no estádio do Morumbi. Algumas ativações estão previstas para o programa de Sócio Torcedor.

Animado com o acordo, o presidente Júlio Cesar Casares exaltou a chegada do novo patrocinador e espera fazer história com a Blue Saúde.

“A Blue está chegando com princípios éticos e valores sociais e é muito importante, ao se somar com os outros patrocinadores, constituir uma história. Não só na marca, na camisa e na história do São Paulo – disse Júlio Casares, presidente do São Paulo

Patrocinadores do São Paulo

Atualmente, o Tricolor Paulista conta com a Superbet, Ademicon e ABC da Construção em seu uniforme. Agora, são quatro empresas na camisa do clube.

