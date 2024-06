Espanha x Irlanda do Norte: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho. Neste sábado (8), a Espanha recebe a Irlanda do Norte às 16h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, no último compromisso da equipe antes da disputa da Eurocopa 2024.

Como chega a Espanha

A Espanha vem de uma goleada por 5 a 0 sobre Andorra, na última quarta-feira (5), e vai em busca de mais um resultado positivo para chegar embalada na Euro 2024.

Além disso, o técnico Luís de la Fuente poderá contar com os retornos de Joselu, Carvajal, Nacho e Laporte. s três primeiros ganharam uns dias de folga por disputarem a final da Champions pelo Real Madrid, enquanto Laporte também ganhou uns dias a mais após a decisão da Copa do Rei Saudita, pelo Al-Nassr.

Por fim, a Espanha fará sua estreia na Eurocopa no próximo dia 15 de junho, contra a Croácia.

Como chega a Irlanda do Norte

Por outro lado, a Irlanda do Norte teve um ano menos movimentado e a última vez que a seleção entrou em campo foi em março, quando venceu a Escócia por 1 a 0. Ou seja, os irlandeses se preparam para o primeiro compromisso nesta Data Fifa, de olho na disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano.

Espanha x Irlanda do Norte

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 08/06/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)

Espanha: Unai Simón; Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Técnico: Luis De La Fuente.

Irlanda do Norte: Bailey Peacock-Farrell; Eoin Toal, Paddy McNair, Brown e Brodie Spencer; Sea Charles, Alistair McCann, Isaac Price, Lewis; Conor Bradley, Jamie Reid. Técnico: Michael O’Neill.

Árbitro: Bastien Dechepy (FRA)

Onde assistir: ESPN e Star+

