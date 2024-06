Mário sonha com Neymar e Richarlison no Fluminense: ‘Convite está feito’

“Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe… O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer. E o Neymar quem sabe voltar a jogar com o Ganso, o Marcelo, o Thiago Silva… Convite feito!”, concluiu.

Aliás, o atacante Richarlison é velho conhecido dos tricolores e atuou por duas temporadas no clube, entre 2016 e 2017. No total, o jogador anotou 19 gol em 67 jogos pelo Flu. Ele tem contrato até junho de 2027 com o Tottenham. Do outro lado, Neymar tem contrato com o Al-Hilal até 2025.