Dirceu Lopes é homenageado no Cruzeiro em evento com presença de ídolos

O Cruzeiro inaugurou nesta sexta-feira (7) o campo sintético da Toca da Raposa 1, que será utilizado por suas categorias de base. O local levará o nome de Dirceu Lopes, maior artilheiro da história cruzeirense.

Dirceu Lopes deu o pontapé inicial no campo e recebeu uma placa de Adilson Batista, que atualmente assumiu o cargo de Coordenador do futebol de base no clube mineiro.

“Não tenho palavras para expressar minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, principalmente por estar cercado por tantos craques que honraram essa camisa azul-celeste”, agradeceu Dirceu, emocionado com a homenagem.

Pedro Lourenço deseja reaproximar ídolos do Cruzeiro

Durante o evento, ocorreu um jogo entre ídolos e os funcionários do Cruzeiro para inaugurar o campo. Além disso, marcaram presença também Toninho Almeida, Evaldo e Nonato, entre outros grandes nomes que marcaram o clube em sua história.

O evento marcou mais uma oportunidade para o Cruzeiro se reaproximar de seus ídolos. Aliás, essa é uma das vontades pessoais de Pedro Lourenço, que assumiu o comando celeste recentemente após a saída de Ronaldo Fenômeno da SAF mineira.

