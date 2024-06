Rony recebe homenagem por completar 250 jogos no Palmeiras

Nesta sexta-feira (7), o Palmeiras homenageou o atacante Rony. O jogador completou 250 jogos pelo Verdão e recebeu uma camisa com alusão a marca. O feito ocorreu no confronto com o San Lorenzo-ARG, pela Libertadores da América.

Em vídeo gravado e divulgado na rede social do clube, o jogador recebeu o presente das mãos de sócios-torcedores. Emocionado, o jogador agradeceu o carinho da torcida e falou sobre o sentimento pelo Alviverde.

“Me sinto muito feliz. Neste momento, passa muita coisa pela minha cabeça, desde o meu começo aqui até agora. Me sinto um cara muito realizado e abençoado por Deus por estar batendo mais uma marca aqui no Palmeiras e por estar recebendo mais uma homenagem”, declarou, antes de completar:

“Os torcedores do Palmeiras são maravilhosos comigo e com o grupo, estão sempre nos apoiando. O meu desejo é querer mais. A gente sabe o quanto é difícil bater uma marca como esta com a camisa do Palmeiras, então, estou muito feliz e realizado”.

Contratado em 2020, Rony se consolidou após a chegada de Abel Ferreira. O jogador foi importante nas conquistas das Libertadores de 2020 e 2021. Atualmente, ele é o maior artilheiro do clube na competição com 21 gols. Desde a sua chegada, o jogador anotou 65 gols e deu 25 assistências.

