Thiago Silva destaca volta ao Fluminense e avisa: ‘Não vim passear’

Estilo de Diniz

Thiago Silva também comentou sobre o estilo de jogo de Fernando Diniz. Para o atleta, ele não terá dificuldades por conta de sua técnica, mas ressaltou que requer muito trabalho.

“É um jogo completamente diferente de ser analisado, mas acredito que é muito treino não quer chegar em campo e fazer o que os jogadores têm na cabeça é tudo bem programado, várias repetições isso eu tenho certeza, porque para funcionar tão bem da forma que funcionou e vem funcionando é porque isso requer muito trabalho”, pontuou.

Recepção da torcida

Com clima de jogo nas arquibancadas, Thiago Silva foi apresentado pelo Fluminense, no Maracanã. Com mais de 55 mil presentes, novo recorde para apresentação de um jogador no Brasil, segundo o clube, o evento contou ainda com show do grupo Sorriso Maroto.

“Primeiramente fiquei muito nervoso, diferente de entrar em campo e jogar, que é uma coisa que eu domino, me sinto bem jogando, principalmente com pressão. Essa pressão hoje foi difícil, mas foi especial. Porque, como eu falei no campo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver esse momento, com Maracanã tão lindo, tão colorido, com meus familiares, amigos próximos”, destacou o jogador.

Raio-X de Thiago Silva

O jogador iniciou sua carreira na base do Fluminense entre 1997 e 2002, e defendeu profissionalmente o clube entre 2006 e 2008. Depois, então, passou o restante de sua carreira atuando por Milan (2009 a 2012), PSG (2012 a 2019) e Chelsea (2020 a 2024). De volta ao Brasil, sua torcida poderá “brindar” seu retorno de uma forma especial.

Por fim, o atleta participou de quatro Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira em três delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar. O camisa 3 conquistou os títulos da Copa América (2019) e da Copa das Confederações (2013). São, ao todo, 113 jogos e sete gols pela Seleção principal.