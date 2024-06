Santos vai até Novo Horizonte e perde a terceira seguida na Série B

Não deu para o Santos no duelo contra o Novorizontino, nesta sexta-feira (7/6), pela Série B do Brasileirão. No Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, perdeu por 3 a 1. Esta foi a terceira derrota seguida do Peixe, que para nos 15 pontos, ainda em terceiro lugar. Porém, deve sair do Z4 após o fim da nona rodada. O Novorizontino vai aos 14 pontos, em oitavo lugar. Os gols do time da casa foram de Fabrício Daniel, Reverson e Rafel Donato. Pituca descontou para o Peixe.

Novorizontino na frente

O Santos começou animado, quase marcando com Escobar no primeiro ataque. Mas, aos poucos, começou a ter dificuldade para furar o bloqueio de um rival que tinha três zagueiros e dois volantes bem encaixados. Com o meio de campo pouco inspirado e atacantes que não encaixavam, o Peixe pouco fez. O Novorizontino, por sua vez, atacava com qualidade, principalmente pela direita, com o atacante Paulo Victor atuando como ala direita. E ele conseguiu sucesso aos 20 minutos. Após receber próximo da área, fez cruzamento perfeito para conclusão de Fabrício Daniel. Novorizontino 1 a 0, que foi o placar do primeiro tempo.

Santos marca, mas leva mais um

Veio o segundo tempo e o Santos, com o veterano Patrick no lugar de Patati foi logo marcando. Aos dois minutos, Patrick recebeu pela esquerda, e deu uma cavadinha na saída do goleiro Jordi, deixando Pituca livre para empurrar de peito para gol. Só que o Novorizontino logo voltou a ficar na frente. Aos seis minutos, Geovane fez bela jogada pela direita. Foi ao fundo e cruzou para conclusão de Reverson.

O Santos não conseguia se achar no ataque. Além disso, cochilava na defesa. Dessa forma, viu o rival perder duas chances, mas na terceira, a bola entrou, aos 35. Numa confusão na área, Lucca pegou pela esquerda e finalizou para defesa parcial de Brazão. A bola ficou sob medida para a conclusão de Rafael Donato. Com 3 a 1, o Novorizontino administrou o resultado. E enfim venceu mais uma.

NOVORIZONTINO 3X1 SANTOS

Série B-2024 – Nona rodada

Data: 7/6/2024

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Paulo Victor, Geovane, Marlon (Willian Farias, 2’/2ºT) e Reverson (Danilo Barcelos, 15’/2ºT); Fabrício Daniel (Rodrigo Soares, 15’/2ºT), Neto Pessoa (Waguininho, 38’/2ºT) e Lucca (Rodolfo, 38’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner, 24’/2ºT), Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt (Sandry, 28’/2ºT), Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pèdrinho, 24’/2ºT), Willian Bigode (Morelos, 40’/2ºT) e Weslley Patati (Patrick, Intervalo). Técnico: Fábio Carille

Gols: Fabrício Daniel 20’/1ºT (1-0); Pituca, 2’/2ºT (1-1); Reverson, 6’/2ºT (2-1); Rafel Donato, 35’/2ºT (3-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Cartõs Amarelos: Lucca, Geovane, Patrick (NOV); Hayner (SAN)

