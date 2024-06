Abel Braga elogia contratação de Felipe para cargo de diretor técnico do Vasco

Abel Braga faz elogios para a chegada de Felipe ao cargo de diretor técnico do Vasco. Aliás, o ídolo cruz-maltino assumirá a mesma função que Abelão exerceu em 2023, e destacou o que o ex-meia precisará fazer para colaborar com o clube.

“O que eu vejo dessa função é que, como treinador, quando ele consegue ter uma relação boa com o grupo, é responsável por muita coisa, todo problema que surge”, destacou Abel, em entrevista ao canal do Youtube Atenção Vascaínos.

Aliás, Felipe atuará diretamente com o executivo Pedro Martins, que chegou em maio após a demissão de Alexandre Mattos. Abel finaliza destacando o que tentou fazer quando estava na função. Ele acabou demitido durante uma sequência ruim de resultados do Vasco no Brasileirão do ano passado, junto ao técnico Maurício Barbieri.

Abel destaca o que tentou fazer enquanto exerceu a função no Vasco

“E o que tentei ser nessa função é aquilo que eu gostaria que tivessem sido para mim. Você se colocar entre a comissão de técnicos e jogadores, procurar levar para um treinador o mínimo de problemas possíveis para que ele pense apenas na parte técnica, tática e mental do grupo”, finalizou Abel.

