Grêmio x Estudiantes: onde assistir, escalações, arbitragem

Na noite deste sábado (8/6), no Couto Pereira, às 19h (de Brasília), o Grêmio entra em campo para enfrentar o Estudiantes, pela Libertadores. O jogo encerra o Grupo C, a fase de grupos. Também define os jogos das oitavas de final da competição. Afinal, o Grêmio está em segundo lugar, com nove pontos, contra dez do The Strongest. Assim, caso vença, terminará em primeiro e terá o Peñarol pela frente na próxima fase. Porém, se empatar ou perder, ficará em segundo e seu rival será o Fluminense.

Vale destacar que o grupo se completa com Huachipato, garantindo em terceiro lugar com oito pontos e, assim caindo para jogar o playoff da Sul-Americana. O Estudiantes com quatro pontos não largará a lanterna e, assim, está fora dos mata-matas das competições continentais.

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 19h (de Brasília)

Como está o Grêmio

Renato Gaúcho terá a volta de dois jogadores importantes: o zagueiro Pedro Geromel e o meia-atacante Pavón. Como a dupla de zaga titular está muito bem, o treinador mantém Kannemann e Rodrigo Ely, deixando o ídolo Geromel no banco. Já Pavón deve começar como toitular. Caso isso aconteça, Galdino deve ser o sacado, já que Diego Costa e Soteldo são toitulares inquestionáveis.

Como está o Estudiantes

Sem chance de classificação, a expectativa do Estudiantes encerra a sua participação de forma digna. Mas o treinador Eduardo Domínguez não colocará forma máxima. Alem das ausências de Carillo e Ascacíbar, ele deve colocar vários reservas, ou seja: pega o Grêmio com mistão. Mas é bom os gaúchos tomarem cuidado. Mesmo com o rival focado no mata-mata da Copa da Argentina e no Campeonato local, o treinador entra com três jogadores ofensivos: Piatti; Cetré e Javier Correa.

GRÊMIO X ESTUDIANTES

Jogo adiado da 5ª rodada da Libertadores

Data e horário: 7/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavón (Galdino), Diego Costa e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ESTUDIANTES: Mansilla; Eros Mancuso, Fernández, Zaid Romero e Nicolás Fernández (Gastón Benedetti); Manyoma (Zapiola), Enzo Pérez, Zuqui e Piatti; Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán e Pablo Llarena (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

