Mário Jorge deixa o Flamengo para comandar seleção árabe

O técnico Mário Jorge deixará a equipe sub-20 do Flamengo para ter sua primeira experiência como treinador atuando fora do país. Ele assumirá a seleção sub-17 da Arábia Saudita

Mário conquistou os principais títulos da categoria de base, sendo a Libertadores sub-20 o maior feito, em uma final contra o Boca Juniors, da Argentina, em março deste ano. Anteriormente, o Rubro-Negro foi Campeão Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa.

Aliás, o treinador chegou ao time da Gávea em 2016 e, além de ter conquistado todos os títulos, comandou algumas joias do Flamengo durante o período como comandante da base. Entre eles, o meia Lorran, que agora vem recebendo oportunidades no time principal com Tite.

Nos profissionais, o técnico esteve a beira do campo pelo Rubro-Negro interinamente em oito oportunidades, obtendo três vitorias, quatro empates e uma derrota.

Despedida do Flamengo será neste sábado

Desse modo, Mário terá sua despedida neste sábado (8), às 10h (De Brasília), em jogo contra o Madureira, na estreia do Flamengo no Estadual sub-20.

