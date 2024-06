Internacional x Delfin, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional x Delfin - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Noite de decisão para o Internacional. Neste sábado, às 21h (de Brasília), em Caxias do Sul, o Colorado recebe o Delfin, do Equador, pelo Grupo C da Sul-Americana. Como Belgrano tem 12 pontos e já garantiu o primeiro lugar e o acesso direto às oitavas, resta saber quem terminará em segundo. Vale vaga para jogar a repescagem contra um terceiro colocado da Sul-Americana. Inter e Delfin têm oito pontos e o time equatoriano mais gols marcados. Por isso, joga pelo empate. Dessa forma, o Internacional só avança se vencer. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo de vida ou morte para o Colorado. A transmissão começa às 20h e terá o comando e a narração de Ricardo Froede.

Ricardo Froede está na narração. Mas a cobertura ainda conta com Figueiredo Jr nos comentários e Kauê Machado com as reportagens. Clique na arte acima, a partir das 20h, e não deixe de acompanhar este sensacional Internacional x Delfin.

