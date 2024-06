Carlinhos volta a treina no Flamengo após morte da mãe

Carlinhos chegou ao Flamengo após se destacar no Nova Iguaçu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O atacante Carlinhos deve retornar às atividades do Flamengo neste sábado (8), após ser liberado dos treinos de quinta e sexta-feira por conta do falecimento da mãe. Assim, o técnico Tite tem mais opções para montar o Rubro-Negro para a partida contra o Grêmio, dia 13, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Carlinhos não joga pelo Flamengo desde 21 de abril, quando o Rubro-Negro empatou empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco, no último domingo, ficou fora do banco por motivos médicos.

Carlinhos jogou apenas dois jogos pelo Flamengo, com nenhum gol marcado. No entanto, no Nova Iguaçu, fez 14 jogos e nove gols.

Na Copa do Brasil, o Flamengo não poderá inscrever Carlinhos, uma vez que ele já jogou pelo Nova Iguaçu e está fora dos relacionados. Na Libertadores, poderá atuar nas oitavas de final.

