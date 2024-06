Com “legião’ do Flamengo, Uruguai divulga lista da Copa América

Neste sábado (8), a seleção do Uruguai divulgou a lista definitiva de convocados para a Copa América. O selecionado charrúa está no Grupo C da competição ao lado de Estados Unidos, Panamá e Bolívia. A estreia acontece no dia 23 de junho, contra os panamenhos, no Sun Life Stadium, em Miami.

Como esperado, apenas uma das duas figuras mais icônicas do poderio ofensivo uruguaio estará presente no torneio. Após a aposentadoria de Edinson Cavani da seleção, Luis Suárez assume a responsabilidade de protagonismo no comando de ataque ao lado de Darwín Núñez.

Sobre nomes mais conhecidos do público brasileiro, o Flamengo é o clube de maior contribuição para a lista montada pelo técnico Marcelo Bielsa. Nesse sentido, Viña, De La Cruz e Arrascaeta foram os escolhidos. Além dos representantes do Flamengo, quem também integra a lista de ‘brasileiros’ é Rochet, goleiro do Internacional.

Na atual Data Fifa, a seleção do Uruguai fez dois jogos contra Costa Rica e México. Apesar do empate sem gols contra os Ticos, a última impressão foi bastante positiva, já que goleou os mexicanos por 4 a 0 em grande apresentação de Darwín, com três gols.

Relembre a formação de grupos na Copa América

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

