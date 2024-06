Real Madrid e Chelsea na briga por jogador do Sport

Real Madrid e Chelsea prometem uma disputa acirrada pela contratação de Pedro Lima, de 17 anos, promessa do Sport Recife. A transferência do jovem para os Blues estava bem encaminhada, no entanto, o jornal ‘AS’ afirmou, neste sábado (8), que o clube merengue está interessado em contratar “o lateral do futuro”.

De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid iniciou as negociações entre Chelsea e Sport. Além disso, o ‘AS’ diz ainda que a operação gira na casa dos 6 ou 7 milhões de euros (R$ 34 e R$ 40 milhões).

“Um investimento interessante para um menino que é comparado, pelas suas condições, a uma lenda como Cafu”, diz a matéria do ‘AS’, que menciona ainda que o Real Madrid monitora substitutos na lateral para Carvajal e Lucas Vázquez (ambos com 32 anos).

No entanto, o Chelsea aparece como a única equipe que formalizou uma proposta por Pedro Lima. A investida inicial dos ingleses foi de 8 milhões de euros, mas pode bater os 10 milhões de euros. O negócio estava bem encaminhado, mas o desejo do Sport Recife em manter um percentual dos direitos do lateral (o Chelsea quer 100% dos direitos) aparece como um empecilho no negócio.

