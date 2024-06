Espanha goleia Irlanda do Norte no último teste antes da Eurocopa

A Espanha está preparada para a disputa da Eurocopa 2024. Neste sábado (8), a Fúria não tomou conhecimento da Irlanda do Norte e atropelou os adversários pelo placar de 5 a 1, no Iberostar Estádio, em Mallorca, no último teste da seleção antes do início do torneio. Os visitantes surpreenderam e abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo, com o zagueiro Ballard, de cabeça. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente não demorou para buscar a virada com dois gols de Pedri, Morata, Fabián Ruiz e Oyarzabal.

Dessa maneira, a Espanha encerra esta Data Fifa de junho com duas goleadas. No primeiro compromisso, os espanhóis venceram Andorra por 5 a 0.

Por outro lado, a Irlanda do Norte não conquistou a classificação para a Euro 2024 e utilizou esta Data Fifa para manter a preparação para a disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano. Além disso, a última vez que a seleção havia entrado em campo foi em março, quando venceu a Escócia por 1 a 0.

Por fim, a seleção campeã do mundo em 2010 está no Grupo B da Eurocopa, considerado o mais difícil da competição. Além dos espanhóis, Itália, Croácia e Albânia, essa última comandada pelo treinador ex-Corinthians Sylvinho, completam a chave.

