Cruzeiro apresenta nova oferta por Lautaro Diaz, atacante do Del Valle

O Cruzeiro apresentou uma nova oferta pelo atacante Lautaro Díaz após o Independiente del Valle, do Equador, recusar a primeira investida. Disposto a ter sucesso na negociação ao saber do interesse do atacante argentino em defender o clube celeste a partir da janela de meio de ano, em julho, a diretoria se manteve firme na disputa. A informação é da ‘Itatiaia’.

Os equatorianos têm 60% dos direitos econômicos do atleta, cuja multa rescisória, segundo a imprensa local, é de aproximadamente 5 milhões de dólares (R$ 26,5 milhões na cotação atual). Clubes argentinos também sondaram a situação do jogador de 26 anos.

O que pode contar a favor da Raposa é o fato de a carreira de Díaz ser gerida por empresários brasileiros. O atacante, aliás, soma 62 partidas pelo Del Valle, com 18 gols e oito assistências.

O Cruzeiro busca alternativas no mercado, visto que o setor ofensivo é o que mais preocupa no momento o técnico Fernando Seabra. Afinal, o atacante Juan Dinenno segue com lesão no departamento médico e ainda distante de um retorno a campo. Rafa Silva e Rafael Papagaio são as demais opções para o ataque.

Nesta semana, o Cruzeiro divulgou um acordo verbal com Kaio Jorge, que já passou pelo Santos. O atacante passará por exames médicos antes da assinatura do contrato por cinco temporadas.

