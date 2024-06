Sem Arana, Milito cita alternativas para o Atlético durante Copa América

Não contar com Hulk, lesionado, obriga Milito a fazer alterações no setor ofensivo. Uma delas pode ser dar continuidade ao modelo com Paulinho de referência no centro, e escalar Cadu ou Kardec como sua dupla. Nesse cenário, haverá alternância sobre quem jogará pelos flancos.

A ausência de Arana tende a ser muito sentida no Galo, já que o lateral é um dos grandes trunfos do setor ofensivo com ótimos cruzamentos. Afinal, tem participação direta em nove gols nesta temporada — balançou as redes em três ocasiões, além de seis assistências.