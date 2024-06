Filipe Luís se aproxima de primeiro título na base do Flamengo

Filipe Luís está próximo de conquistar o primeiro título como treinador na base do Flamengo. Os Garotos do Ninho venceram o Vasco por 2 a 1, neste sábado (8), na Gávea, e abriram vantagem na final da Copa Rio Sub-17. Camargo e Joshua marcaram os gols dos rubro-negros, enquanto os cruz-maltinos descontaram com um gol contra.

O Flamengo saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo com Camargo. Nos acréscimos da etapa final, o Vasco empatou com um gol contra rubro-negro. Entretanto, Joshua marcou o gol da vitória dos Garotos do Ninho já no apagar das luzes.

Flamengo e Vasco decidem o título no próximo sábado (19), no Artsul. O Rubro-Negro joga por um empate para consagrar Filipe Luís pela primeira vez como treinador.

