Itália x Bósnia: escalações e onde assistir

Atual campeã da Eurocopa, a Itália volta a campo neste sábado (9), às 15h45 (de Brasília), quando enfrenta a Bósnia no último teste de preparação para defender o título europeu. A bola rola no Carlo Castellani Stadium, em Empoli, com mando de campo dos italianos nesta Data Fifa de junho.

Como chega a Itália

Os italianos vêm de um empate sem gols contra a Turquia e agora buscam a vitória em casa para chegarem embalados para a Euro 2024.

Além disso, o técnico Luciano Spalletti vai para o primeiro compromisso após anunciar a lista oficial da Itália para a Eurocopa. Dessa forma, dentre os nomes cortados em relação à lista anterior estão o goleiro Ivan Provedel, da Lazio, o zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, o meia Samuele Ricci, do Torino, e o atacante Riccardo Orsolini, do Bologna.

Como chega a Bósnia

Por outro lado, a Bósnia, que já trocou de treinador cinco vezes desde 2021, ainda não conseguiu emplacar um bom trabalho e vem de uma derrota por 3 a 0 diante da Inglaterra. No entanto, a boa notícia é que o técnico Sergej Barbarez poderá contar com o atacante Edin Dzeko, principal jogador do país.

Ao mesmo tempo, a Bósnia não conseguiu a classificação para a Eurocopa 2024 e usa esta Data Fifa para manter a preparação para a disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano.

Itália x Bósnia

Amistoso Internacional

Data e horário: domingo, 09/06/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Carlo Castellani Stadium, em Empoli, na Itália

Itália: Vicarico (Donnarumma); Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco; Cristante e Jorginho; Cambiaso, Pellegrini e Chiesa; Retegui (Raspadori). Técnico: Luciano Spalletti

Bósnia: Vasilj; Bicakcic, Ahmendhodzic, Katic, Radeljic e Gazibegovi; Gigovic, Tahrovic, Huseinbasic e Hajrad­inovic; Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez

Árbitro: Chrysovalantis Theouli (Chipre)

Onde assistir: ESPN e Star+

