Preocupação de Dorival contra o México também é com a dimensão do campo

O Brasil enfrenta o México, neste sábado (8/6), no Texas. Na chegada da delegação ao Estádio Kyle Field, o técnico Dorival Júnior disse que espera complicações de dois lados. O primeiro, com a força do rival, que terá toda a torcida a favor (20% da população texana é formada por imigrantes mexicanos). O outro, com as dimensções mais reduzidas do campo, que programada para futebol americano universitário (o gigante Texas A&M, um dos melhores do país). Normalmente no nosso futebol, as medidas são 105mx68m enquanto no futebol da bola oval, 100mx64m.

“O gramado é ótima qualidade. O problema é a dimensão do gramado, que são menores do que todos estamos acostumados. Temos de nos adaptar, pois será um jogo concentrado.”.

Dorival Jr analisa o México

Já sobre o México, Dorival comentou:

“Temos de estar ligados e atentos. Afinal, o México joga em velocidade. Aqui certamente teremos uma marcação mais agressiva e próxima e isso facilita o time que defende. Para nós será um ótimo teste, pois ainda estamos buscando uma formação e um equilíbrio para a equipe”, disse, concluindo que o Brasil tem tudo para conseguir um bom resultado:

“Seremos uma equipe determinante em campo e em busca do melhor resultado possível. Tenho a convicção de que estamos iniciando um caminho grande”.

O duelo contra o México é o primeiro de dois amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa América. O outro jogo será no dia 12, contra os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, no Camping Stadium. A estreia na competição será no dia 24, contra a Costa Rica.

