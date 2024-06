França x Canadá: escalações e onde assistir

No último compromisso das seleções nesta Data Fifa de junho, França e Canadá se enfrentam neste domingo (9), às 16h15 (de Brasília), em amistoso internacional de preparação para a disputa da Eurocopa e Copa América, respectivamente. A bola rola no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux.

Como chega a França

Seleção a ser batida na Europa, a França vem de uma vitória por 3 a 0 sobre Luxemburgo, com direito a gol e duas assistências de Mbappé, agora jogador do Real Madrid. Ao mesmo tempo, o técnico Didier Deschamps deve fazer uma alteração na equipe em relação ao último jogo. Assim, o volante Tchouaméni, recuperado de lesão, pode voltar ao time titular.

Dessa maneira, a França voltará a campo no próximo dia 17 de junho, quando estreia na Eurocopa 2024 contra a Áustria. Os franceses estão no Grupo D, composto também por Holanda e Polônia.

Como chega o Canadá

Por outro lado, o Canadá vem de uma dura derrota por 4 a 0 para a Holanda e vai tentar se recuperar diante de outro adversário complicado. Assim, o técnico John Herdman também deverá propor mudanças, mas mantendo sua principal estrela, Alphonso Davies.

Por fim, o Canadá terá mais um adversário complicado na Copa América. Isto porque a seleção estreia no torneio no próximo dia 20 de junho, contra a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo.

França x Canadá

Amistoso Internacional

Data e horário: domingo, 09/06/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, na França

França: Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba e Theo Hernandez; Adrien Rabiot e N’Golo Kanté; Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé; Marcus Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Joel Waterman e Kamal Miller; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Koné e Alphonso Davies; Jonathan David; Cyle Larin e Ike Ugbo. Técnico: Jesse Marsch.

Árbitro: Fábio Veríssimo (Portugal)

Onde assistir: SporTV

