Brasil escalado para enfrentar o México: confira o time

Saiu a escalação da Seleção Brasileira para o jogo deste sábado (8/6) contra o México, no Kyle Stadium no Texas. Conformando todas as especulações das últimas horas, o treinador Dorival Jr irá com um time reserva. O técnico espera aproveitar amistoso jogo para analisar o comportamento dos jogadores que provavelmente serão menos acionados na competição. De titular, apenas o goleiro Alisson. Eis o time

Alisson (Liverpool/ING); Yan Couto (Girona/ESP), Eder Militão (Real Madrid/ESP), Bremer (Juventus/ITA) e Guilherme Arana (Atlético-MG; Ederson (Atalanta/ITA), Douglas Luiz (Aston Villa/ING) e Andreas Pereira (Fulham/ING); Savinho (Girona/ESP), Evanilson (Porto/POR) e Martinelli (Arsenal/ING).

O duelo contra o México é o primeiro de dois amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa América. O outro jogo será no dia 12, contra os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, no Camping Stadium. A estreia na competição será no dia 24, contra a Costa Rica.

