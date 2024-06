Argentina x Equador: onde assistir, escalações e mais

Em preparação para a Copa América, Argentina e Equador se enfrentam neste domingo (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Soldier Field, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. O jogo preparatório deve marcar o retorno de Lionel Messi aos gramados pela Albiceleste.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, nas plataformas de streaming.

Como chega a Argentina

Atual campeã da Copa do Mundo e da Copa América, a Argentina inicia a preparação para defender o trono de campeão. A Albiceleste terá o retorno de Messi, que não joga desde a vitória sobre o Brasil por 1 a 0, no Maracanã, no ano passado, pelas Eliminatórias do Mundial de 2026.

O técnico Lionel Scaloni deve mandar força máxima para o campo contra o Equador. Entretanto, o treinador deve limitar a minutagem de jogadores como Messi e o zagueiro Lisandro Martínez, que se recuperou de uma lesão sofrida no fim da temporada com o Manchester United, da Inglaterra.

A Argentina venceu os últimos três jogos. Além da vitória sobre o Brasil, nas Eliminatórias, também derrotou Costa Rica e El Salvador, em amistosos. Após o confronto contra o Equador, a Albiceleste enfrenta a Guatemala em último amistoso preparatório para a Copa América.

Como chega o Equador

O Equador chega cheio de expectativa para a Copa América. A seleção equatoriana encara o amistoso contra a Argentina como uma final e quer mostrar que pode surpreender na competição. O técnico Félix Sánchez, no entanto, tem o desfalque do lateral-esquerdo Pervis Estupinan, do Brighton, da Inglaterra. Para o seu lugar, ele convocou Piero Hincaipe, campeão do Campeonato Alemão com o Bayer Leverkusen.

Nos últimos dois amistosos realizados, o Equador sofreu uma derrota para a Itália e venceu a Guatemala. Os equatorianos, que terão o artilheiro Enner Valencia à disposição, não venceram a Argentina nos últimos seis jogos. Eles ainda enfrentam Honduras no último amistoso preparatório antes da Copa América.

Argentina x Equador

Amistoso

Data e horário: 09/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Soldier Field, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos

Argentina: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Marcos Acuña; Leandro Paredes, Enzo Fernández e Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Alejandro Garnacho e Lautaro Martínez (Julian Alvarez). Técnico: Lionel Scaloni

Equador: Alexander Dominguez; William Pacho, Félix Torres e Piero Hincapie; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, João Ortíz, Carlos Gruezo e Jeremy Sarmiento; Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez

