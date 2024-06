Decisivo de novo, Endrick divide mérito com companheiros após vitória da Seleção

Mais uma vez Endrick voltou a ser decisivo pela Seleção Brasileira. Afinal, na noite deste sábado (8), o jovem atacante, com um gol salvador de cabeça nos acréscimos, definiu o 3 a 2 sobre o México, no Estádio Kyle Field, no Texas (EUA). Este foi o penúltimo teste antes da estreia na Copa América.

O jovem já havia sido fundamental no triunfo contra a Inglaterra por 1 a 0 e no empate por 3 a 3 diante da Espanha nos amistosos de março na Europa, que marcaram o início da era Dorival Júnior à frente da Canarinho.

“Agradeco muito a Deus. Não sou apenas eu que jogo neste time. Esse troféu (de melhor jogador) não é só meu, e sim de étoda a equipe. Não ganhei sozinho, é graças à equipe e ao excelente trabalho do Dorival. Espero que possamos ganhar essa Copa América com a torcida de todos os brasileiros. Agradeço mais uma oportunidade de marcar pela Seleção”, disse Endrick, antes de completar:

“O pessoal fala que sou muito pequeno para ser o camisa 9, mas não é questão de ser pequeno. É questão de posicionamento. Deus me colocou naquele lugar. Esotu muito feliz”.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (12), quando enfrenta os anfitriões, os Estados Unidos, s 20h (de Brasília), em Orlando, no segundo amistoso de preparação para a disputa da Copa América.

A Seleção está no Grupo D ao lado de Colômbia, Paraguai, e Costa Rica, adversário da estreia em 24 de junho, às 22h (de Brasília), em Los Angeles.

