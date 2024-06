Corinthians defende bom aproveitamento contra o Atlético-GO, fora de casa

Corinthians tem bom aproveitamento no Antônio Acciolly - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians se prepara para encarar o Atlético Goianiense nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Antônio Acciolly, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão busca sua segunda vitória na competição e para isso, se apega no bom retrospecto contra o Dragão, fora de casa, pelo torneio de pontos corridos, para somar mais três pontos.

Afinal, o Corinthians não perde para o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, há 14 anos. A última vez que o Timão saiu derrotado, foi justamente na primeira vez que as equipes duelaram. Em 2010, o Dragão venceu por 3 a 1, com gols de Róbston, Pedro Paulo e Marcão. Iarley descontou para o Alvinegro.

Desde então, foram mais seis confrontos, com quatro vitórias corintianas e três empates. A última aconteceu em 2022. O Timão venceu por 1 a 0 no Antônio Acciolly com gol de Gustavo Mantuan.

Contudo, o último duelo em Goiânia deu Dragão. O Atlético-GO venceu por 2 a 0, com gols de Jorginho e Leo Pereira. Mas esta partida foi válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de volta, o Timão conseguiu reverter, ao bater os goianos por 3 a 0, com três gols de Yuri Alberto.

Corinthians quer vitória para espantar crise

Agora, o Corinthians busca a vitória não só para manter o bom desempenho no Antônio Acciolly, mas também espantar a crise. Afinal, o Timão vive uma crise internamente com polêmicas, rescisão de patrocinadora e titular deixando o clube. Assim, somar três pontos pode ser uma boa forma de apagar o incêndio no Parque São Jorge.

