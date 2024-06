CRB x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Após vencer em casa na ida, 2 a 0, o Fortaleza tem vantagem para este jogo de volta da final da Copa do Nordeste, às 16h30 (de Brasília), em Maceió, contra o CRB. Mas atuando em casa, o time alagoano, que busca seu primeiro título da competição, faz grande temporada e espera tirar a diferença: vencendo por 2 a 0, pênaltis. Por três ou mais gols, será campeão e evitará o tri dos cearenses. Esta grande final terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa com um esquenta às 15h. O comando e a narração é de Christian Rafael.