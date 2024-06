Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (9/6), às 18h30 (de Brasília), no Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. As Brabas corintianas lideram com folga com 31 pontos, já garantidas nas oitavas e firmes e fortes rumo a mais um título. Mas as palmeirenses tem 22 pontos e buscam a vitória para voltarem à vice-liderança. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 17h (de Brasília) sob o comando e a naraação do premiado Cesar Tavares, bicampeão do Prêmio Aceep 2022 e 2023 como melhor narrador em mídias digitais.