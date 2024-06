Paris 2024: anéis olímpicos são instalados na Torre Eiffel; vídeo

Faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nesta sexta-feira (7/6) foram instalados os anéis olímpicos na Torre Eiffel. A estrutura feita de aço reciclado foi instalada durante a noite de sexta-feira no lado sul da torre, com vista para o Rio Sena.

Leia também: Endrick volta a brilhar e Brasil vence México

Para a instalação foram utilizados dois guindastes para levantar a estrutura de 30 toneladas e montá-la entre o primeiro e o segundo andares da torre. Os anéis olímpicos serão iluminados todas as noites com 100.000 lâmpadas de LED.

O monumento também receberá jogos durante a competição. Os jogos de vôlei de praia serão realizadas aos pés do monumento de 135 anos. As partidas serão assistidas por cerca de 13.000 em arquibancadas colocadas no gramado da torre.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto, e os Jogos Paraolímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.

Veja os aros na Torre Eiffel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Olympic Games (@olympics)