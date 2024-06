Polônia x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Atacante Lewandowski, do Barcelona, é o grande destaque da Polônia - (crédito: Foto: Janek Skarzinski / AFP via Getty Images)

Em seus últimos amistosos preparatórios para a Eurcopa, Polônia e Turquia enfrentam-se nesta segunda-feira (10), às 15h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Municipal de Varsóvia (POL).

Onde assistir:

A partida terá transmissão da ESPN4 e da Star +.

Como chegam as equipes

Além de jogar em casa, a Polônia chega com o status de favorita para a partida. Nas últimas sete partidas, os poloneses venceram quatro e empataram três. Já os turcos vêm de duas derrotas, dois empates e três vitórias. Adam Buksa e Robert Lewandowski formam a dupla de ataque, com o primeiro substituindo o lesionado Milik. A Turquia, por sua vez, confia na liderança de Çzalhanoglu para conseguir uma boa vitória.

Os poloneses encontram-se no Grupo D da Eurocopa, juntamente com França, Holanda e Áustria. Já a Turquia está no F, ao lado de Geórgia, Portugal e República Tcheca. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, assim como os quatro melhores terceiros colocados. Ao todo, são seis grupos.

POLÔNIA X TURQUIA

Amistoso Internacional

Data e horário: 10/6/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Varsóvia, em Varsóvia (POL)

POLÔNIA: Lukasz Skorupski; Jakub Kiwior, Bartosz Salamon e Sebastian Walukiewicz; Nicola Zalewski, Taras Romanczuk, Sebastian Szyma?ski e Michal Skóra?; Piotr Zieli?ski; Adam Buksa e Robert Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

TURQUIA: Kaan Ayhan; Abdulkerim Bardakci, Ozan Kabak, Oguz Aydin e Mert Muldu; Hakan Çzalhanoglu, Yusuf Yazick e Zeki Celik; Kenan Yildiz, Baris Yilmaz e Altay Bayindir. Técnico: Vincenzo Montella.

Árbitro: Berke Balázs (HUN)

