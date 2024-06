F1: Verstappen aproveita erro de estratégia de Norris e vence GP do Canadá

Verstappen venceu no circuito de Gilles-Villeneuve para garantir 60º triunfo da carreira - (crédito: Getty Images via AFP)

O Grande Prêmio do Canadá prometeu muito e entregou tudo que se esperava na tarde deste domingo (9/6). A previsão de chuva e a alternância entre pista seca e molhada trouxe emoção aos montes na prova no circuito Gilles-Villeneuve e Max Verstappen levou a melhor para vencer a sexta corrida na temporada. O tricampeão da Red Bull aproveitou as entradas do carro de segurança e o erro na estratégia de Lando Norris para cruzar a linha de chegada em primeiro. O britânico da McLaren terminou em segundo, seguido pelo conterrâneo George Russell, da Mercedes.

Após dificuldades no GP de Mônaco, Verstappen largou em segundo e chegou a escapar da pista em uma ocasião, mas conseguiu gerenciar bem a troca de pneus e as paradas nos boxes para garantir o terceiro triunfo consecutivo no Canadá. O resultado fez o holandês da Red Bull abrir 56 pontos na liderança do mundial rumo ao tetracampeonato e conquistou a 60ª vitória da carreira. Ele está atrás apenas de Lewis Hamilton (103) e Michael Schumacher (91) na estatística.

Segundo colocado, Norris teve a chance de vencer a prova, mas demorou para fazer o pit-stop durante a entrada do safety car quando estava na liderança e perdeu a posição. Largando na pole position, Russell foi prejudicado com as trocas de pneu e quase ficou fora do pódio, mas ultrapassou o companheiro de equipe Hamilton a duas voltas do fim para confirmar o terceiro posto.

“Foi uma corrida muito louca, várias coisas aconteceram. Tínhamos de estar atentos às nossas decisões e fomos bem como equipe. Permanecemos calmos, paramos nos boxes no momento certo. O safety-car funcionou bem para nós, mas mesmo depois disso, estávamos administrando as vantagens muito bem. Adorei, foi muito divertido. Precisamos ter esse tipo de corrida de vez em quando”, disse Verstappen após a bandeirada.

Quem também teve motivos para sorrir foi o piloto da casa, Lance Stroll. O canadense terminou em 7º com a Aston Martin e teve o melhor resultado da carreira na terra natal. Além dele, a Alpine conseguiu respirar em meio à crise e pontuou com Pierre Gasly (9º) e Esteban Ocon (10º). A zona de pontuação ainda teve Oscar Piastri (5º), Fernando Alonso (6º) e Daniel Ricciardo (8º).

Vencedor da etapa anterior, em Mônaco, Charles Leclerc foi do céu ao inferno nas últimas semanas. Fora do Q3 na classificação, o monegasco começou a prova na metade de baixo do pelotão, mas teve problemas de motor e na estratégia de pneus até precisar abandonar. O mesmo aconteceu com o companheiro de Ferrari Carlos Sainz, fora na volta 54 após bater em Alex Albon. Logan Sargeant e Sergio Pérez também não completaram a prova.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

A Fórmula 1 volta em duas semanas para embalar de vez na turnê europeia. A próxima corrida é o Grande Prêmio da Espanha, no circuito da Catalunha, em Barcelona, em 23 de junho, às 10h. A transmissão será da Band, BandSports e F1 TV.

Como foi a prova

A largada inicial da corrida foi sem muitos problemas. Livre de acidentes, o destaque maior foi para a dupla da Haas, única a começar com pneus de chuva. Enquanto o restante do grid calçava intermediários, Kevin Magnussen passou de 14º para a quarta posição e Nico Hulkenberg subiu de 18º para 8º. Ainda assim, a pista foi secando, a estratégia da equipe americana perdeu a efetividade e foram caindo no pelotão.

Com o traçado em melhores condições, o controle de pista liberou o DRS (abertura da asa móvel traseira para diminuir o arrasto e dar maior velocidade aos carros) e Lando Norris aproveitou. Pisando fundo na McLaren, o britânico ultrapassou Max Verstappen e George Russell para assumir a dianteira. Na tentativa de proteger a posição, o piloto da Mercedes errou e também ficou para trás do tricampeão da Red Bull.

Tudo ia bem para Norris, com mais de 10 segundos de vantagem na ponta, até a volta 25, quando Logan Sargeant rodou e obrigou a entrada do safety car. O piloto do carro 4 não parou na primeira oportunidade e deu uma volta a mais, enquanto Verstappen e Russell entraram nos boxes. Quando fez a troca de pneus um giro após os adversários, Lando voltou para a pista em terceiro.

Mais para o fim do grid, Charles Leclerc vivia o drama pessoal. Após já ter largado em uma posição ruim, o monegasco reclamou de problemas no motor da Ferrari e tentou uma estratégia diferente para compensar, mas não deu certo. Com a chuva voltando a aparecer em Montreal, o piloto precisou fazer uma troca extra nos compostos e preferiu abandonar.

A chegada da segunda janela de paradas fez o grid se movimentar novamente. Insistindo na tática de parar uma volta depois dos rivais, Norris chegou a sair do pit lane na frente de Verstappen, mas perdeu o controle com a borracha nova e voltou em segundo, seguido de perto por Russell e Oscar Piastri.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

A vantagem do tricampeão na liderança foi aumentando, até uma sequência de acidentes reacender a emoção na prova. Primeiro, Sergio Pérez escapou da pista no giro 53 e quebrou a asa traseira, mas logo depois, na volta seguinte, foi a vez de Carlos Sainz errar no mesmo lugar e bater em Alex Albon, causando mais uma entrada do carro de segurança. A Mercedes aproveitou para colocar compostos novos nos dois pilotos, mas viu Piastri roubar o terceiro lugar.

Na retomada da bandeira verde, Verstappen não demorou para abrir mais de 1 segundo para Norris, enquanto Russell apertou para cima de Piastri, mas até demais: os dois se tocaram em uma tentativa de manobra do britânico, que foi ultrapassado por Hamilton e caiu para quinto. Ainda assim, os mercedistas aproveitaram a abertura do DRS para fazer valer os pneus jovens e deixar o australiano para trás, com Russell recuperando o posto de terceiro em cima do companheiro.

O final da prova ainda teve uma escapada de Yuki Tsunoda, que por pouco não parou com tudo no muro, mas não causou nenhuma interrupção na prova. Quem se deu bem foi a dupla da Alpine, Gasly e Ocon, que entraram juntos na zona de pontuação pela primeira vez na temporada. Lá na frente, Verstappen conseguiu seguir tranquilo para vencer a sexta em 2024, com Norris, Russell, Hamilton e Piastri na sequência.

Classificação final

1. M. Verstappen 1:15:569

2. L. Norris (+ 3.879s)

3. G. Russell (+ 4.317s)

4. L. Hamilton (+ 4.915s)

5. O. Piastri (+ 10.199s)

6. F. Alonso (+ 17.510s)

7. L. Stroll (+ 23.625s)

8. D. Ricciardo (+ 28.672s)

9. P. Gasly (+ 30.021s)

10. E. Ocon (+ 30.313s)

11. N. Hulkenberg (+ 30.824s)

12. K. Magnussen (+ 31.253s)

13. V. Bottas (+ 40.487s)

14. Y. Tsunoda (+ 52.694s)

15. G. Zhou – (+ 1 volta)

16. C. Sainz – não completou

17. A. Albon – não completou

18. S. Pérez – não completou

19. C. Leclerc – não completou

20. L. Sergeant – não completou

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima