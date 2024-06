Vitória magra da Itália sobre a Bósnia, em amistoso

Frattesi (de costas) recebe o abraço de Jorginho (brasileiro naturalizado italiano) logo após fazer o belo gol que definiu a vitória sobre a Bósnia - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/ AFP via Getty Images)

Neste domingo (9/6), a Itália voltou a campo para mais um amistoso pré-Eurocopa. Em Empoli, no Carlo Castellani, enfrentou a frágil Bósnia (que não está na Euro). Dominou totalmente, mas perdeu algumas chances. Assim, venceu apenas por magro 1 a 0. Frattesi, jogador da Inter de Milão e o melhor em campo, marcou num belo gol ainda no primeiro temp0.

Este foi o último jogo da Itália antes do início da Eurocopa. Agora, a Azzura fecha a properaração para a competição em que é a atual campeã. Na Alemanha, a Azzurra integra o Grupo B, com Espanha, Croácia e Albânia (grupo da morte). Sua estreia será no dia 15/6, contra a Albânia (treinada pelo brasileiro Sylvinho).

Azzurra vence com belo gol

Na etapa inicial, a Itália teve muita posse de bola (65%), mas foi bastante econômica nas finalizações, a ponto da fechada Bósnia ter quase o mesmo número de chutes a gol, 3 a 2. Aliás, a Bósnia quase marcou em chutes de Gazibegovic (Sturm Graz-AUT)e Hajradinovic (Kasimpasa-TUR), ambas defendidas por Donnarumma (PSG). Já a Itália desperdiçou duas boas chances com Chiesa (da Juventus, na cara do gol, a zaga salvou) e Frattesi. Contudo, a Azzurra acabou seguindo para o intervalo com justa vantagem. Afinal, aos 38 minutos, Chiesa recebeu pela esquerda e cruzou para Frattesi pegar de primeira, em belo sem-pulo.

No segundo tempo, a Itália permaneceu ativa no ataque. Quase ampliou quando Buongiorno achou Scamacca na área e o atacante chutou raspando. Porém, a partir dos 20 minutos, com o início das muitas substiuições, a Itália passou a aparecer menos na área. Ainda assim Scamacca teve ótima chance aos 26. Mas o goleiro Piric salvou.

ITÁLIA 1X0 BÓSNIA

Amistoso

Data: 9/6/2024

Local: Estádio Carlo Castellani, Empoli (ITA)

ITÁLIA: Donnarumma; Darmian, Buongiorno e Calafiori; Bellanova (Dimarco, 20’/2ºT), Jorginho (Pellegrini, 20’/2ºT) , Fagioli (Cristante, 20’/2ºT) e Cambiasso; Frattesi (Folorunsho, 32’/2ºT) e Chiesa (Raspadori, 32’/2ºT); Scamacca (Retegui, 39’/2ºT). Técnico: Luciano Spaletti

BÓSNIA: Piric; Ahmeddhozic, Katic e Bicakcic; Gazinegovic, Saric (Huseinbasic, 21’/2ºT), Tahirovic, Hajradoinovic (Bursic, 21’/2ºT) e Mujakic (Hadzikadunic, 36’/2ºT); Gigovic e Demirovic. Técnico: Segej Barbarez.

Gols: Frattesi, 38’/1ºT (1-0)

Árbitro: Chrysovalantis Theouli (CHP)

Auxiliares: Michael Soteriou e Petros Petrou (CHP)

Cartões amarelos: –

