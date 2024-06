Cuiabá não toma conhecimento, goleia o Criciúma e vence a primeira no Brasileiro

O Cuiabá finalmente ”estreou” no Campeonato Brasileiro. Em grande atuação, o Dourado bateu o Criciúma por 4 a 2, neste domingo (9), no Heriberto Hulse, em jogo atrasado da sexta rodada da competição. Os visitantes chegaram a abrir 4 a 0, com gols de Pitta, Clayson (duas vezes) e Max. O Tigre ensaiou uma reação e chegou a marcar duas vezes em três minutos, com Matheuzinho e Tobias Figueiredo. Contudo, um cartão vermelho freou os catarinenses que perderam a segunda seguida diante de seu torcedor e estacionou na tabela.

Com o resultado, o Cuiabá somou seu primeiro triunfo, chegou aos quatro pontos e não é mais o lanterna da competição. Esta alcunha agora pertence ao Vitória, com o dourado na penúltima colocação. Por outro lado, o Criciúma segue na 16° posição, com cinco pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo só deu Cuiabá

O primeiro tempo teve apenas um time em campo: o Cuiabá. Afinal, mesmo atuando fora de casa, o Dourado não tomou do conhecimento e construiu larga vantagem na primeira etapa. Aliás, o primeiro gol dos visitantes saiu rápido, com Pitta, aos 15 minutos. Jonathan Cafú recebeu na direita e cruzou na medida para o atacante paraguaio só completar. Depois só deu Clayson. O atacante viria a marcar seu primeiro em belo chute rasteiro aos 22, em belo contra-ataque. Depois, aos 34 minutos, ele recebeu pela esquerda, cortou para dentro e acertou um chutaço no ângulo de Gustavo, marcando o segundo dele na partida e o terceiro do jogo. Em contrapartida, o Tigre pouco ofereceu perigo e foi para o intervalo sob vaias.

Cuiabá segue em cima no segundo tempo

Para quem imaginava um segundo tempo mais equilibrado, perdeu a esperança rapidamente. Afinal, logo aos 30 segundos da etapa final, Pitta ajeitou para trás e Max finalizou rasteiro, mas na direção de Gustavo. Contudo, o goleiro do Criciúma engoliu um verdadeiro frango e sofrendo o quarto gol da partida.

Criciúma ensaia reação, mas sem sucesso

Contudo, se engana quem achou que o Tigre estava entregue. Jonathan cruzou rasteiro para dentro da área e Matheuzinho apareceu sozinho para finalizar forte e marcar o primeiro dos mandantes, aos 17. Três minutos depois, Tobias Figueiredo aproveitou um escanteio cobrado na área e uma falha de Walter para marcar o segundo dos catarinenses. Empolgado, o Criciúma se lançou para o ataque e quase marcou o terceiro com Bolasie em duas oportunidades, mas o atacante parou em dois milagres de Walter. Contudo, quando os donos da casa começaram a inflamar o estádio para o seu lado, Miguel Trauco acertou uma cotovelada em Jonathan Cafu e foi expulso. Assim, o Cuiabá só administrou o resultado. Ainda deu tempo do Dourado marcar o quinto, com Ramon. O lateral tabelou com Guilherme Madruga e saiu na cara de Gustavo para fechar o placar e dar a primeira vitória para equipe no Brasileiro.