França não sai do 0 a 0 com o Canadá

Giroud recebe marcação dos canadenses. Atacante passa em branco em seu último jogo com a camisa da França, em casa, antes da aposentadoria - (crédito: Foto: Romain Perrocheau/AFP via Getty Images)

A França decepcionou o seu torcedor na tarde deste domingo (9/6). Afinal, recebeu o Canadá no Noveau Mamut Atlantique, em Bordeaux, martelou muito e teve ótimas chances, mas não saiu do 0 a 0, com grande atuação do goleiro canadense Crepeau. A torcida só explodiu em dois momentos. O primeiro quando Giroud foi substuído e aplaudido de pé, nesta que foi a sua última partida em casa com a camisa francesa. Giroud tem 133 jogos pelos Bleus e é o maior artilheiro da seleção, com 57 gols. Teve uma oportunidade, mas desperdiçou. O outro foi quando, aos 30 da etapa final, Mbappé – que começou no banco – entrou.

Este foi o último amistoso francês antes do início da Euro-2024, que será na Alemanha. A seleção integra o Grupo D, o mesmo de Polônia, Holanda e Áustria. Sua estreia será no dia 17 contra os austríacos. O Canadá, que fez um bom jogo, se prepara para a Copa América.

Franceses em cima. Mas nada de gol

A França dominou amplamente o primeiro tempo. Controlou a bola, finalizou muito mais do que os fechados canadenses e perderam chances. As melhores foram antes dos dez minutos. No primeiro, chute de Kanté quase na pequena área, pela direita, que o goleiro Crepeau defendeu. Na outra, finalização de Marcus Thuram que Crepeau espalmou e a bola ainda bateu no travessão. Mas nada de a bola entrar no primeiro tempo.

No segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, a França perdeu uma série de oportunidades, uma delas com Giroud, para tristeza da torcida, que queria ver um gol do ídolo. Mas, depois dos 15 minutos, enquanto os franceses diminuíam o ritmo, o Canadá foi para cima. Teve até bola na trave, chutada por Millar. Mas, nos acréscimos, Kolo Muani perdeu um gol feito para a seleção da casa. E Mbappé fez grande jogada e chutou. Mas o goleiro Crepeau (o melhor em campo) fez milagre. Dessa forma, o jogo terminou 0 a 0. Enfim, o técnico Deschamps, que sonhava com a 100ª vitória no comando dos Azuis, vai ter de esperar mais um pouco para alcançar a marca centenária.

FRANÇA 0X0 CANADÁ

Amistoso

Data: 9/6/2024

Local: Noveau Mamut Atlantique, Bordeaux (FRA)

FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano (Konaté, 17’/2ºT), Saliba e Théo Hernández (Mendy, Intervalo); Kante, Camavinga e Dembélé (Mbappé, 29’/2ºT); Griezmann (Kolo Muani, 41’/2ºT), Marcus Thuram (Coman, 29’/2ºT) e Giroud (Barcola, 17’/2ºT). Técnico: Didier Deschamps

CANADÁ: Crepeau; Johnston (Laryen, 17’/2ºT), Bombito, Cornelius (Miller, 26’/2ºT) e Davies (Hiebert, 39’/2ºT); Buchanan (Shaffelburg, 39’/2ºT), Koné (Oluwaseyi, 39’/2ºT), Stephen Eustáquio e Millar; Jonathan David e Larin (Osorio, 26’/2ºT). Técnico: Jesse Marsch

Árbitro: Fábio Veríssimo (POR)

Auxiliares: Rui Teixeira e Bruno Alves de Jesus (POR)

Cartões amarelos: Camavinga (FRA); Johnston (CAN)

