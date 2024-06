Tinga valoriza título do Fortaleza nos pênaltis

Um dos grandes nomes da história do Fortaleza, o zagueiro e lateral-direito Tinga valorizou demais a conquista da Copa do Nordeste com o Leão neste domingo (09). O defensor de 30 anos lembra ainda que o título no Rei Pelé dá sequência a uma fase vitoriosa do Tricolor.

“A gente fica feliz com tudo o que a gente está vivendo. A gente vê o clube nesse patamar, contratando grandes jogadores que não vieram só para passear, como o Marinho. Estamos numa sequência muito boa de títulos e agora é trabalhar para continuar assim. Queremos muito a Sul-Americana. Está engasgada, mas temos que trabalhar muito”, comentou Tinga.

Esta foi a terceira conquista do Fortaleza na Copa do Nordeste. O clube levantou a Lampions League ainda em 2019 e 2022. O Leão tem ainda a Série B de 2018 e sete conquistas do Cearense nos últimos 10 anos: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Tinga, inclusive, só não esteve presente na segunda conquista estadual. Afinal, na época, estava no Bahia.

Penalidades, um problema para o Fortaleza

Além da sequência histórica, Tinga também valorizou o fato do título ter sido conquistado nos pênaltis. Este é um fundamento que tem sido uma pedra no sapato recente no Fortaleza. Há cerca de um mês, o Leão foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, justamente nos pênaltis. Já no final de 2023, o clube nordestino perdeu a final da Sul-Americana assim.

“Com certeza, fica um gostinho diferente. Foram eliminações recentes. A gente merecia muito mais nessas competições. Merecemos muito, mas não vieram os títulos. E, dessa vez, foi marcante, por abrirmos 2 a 0 e cedermos o empate. Mas não sentimos isso nos pênaltis. Estávamos sofrendo com os pênaltis”, completou Tinga, em entrevista à “ESPN Brasil”.

