América-MG assume a liderança da Série B

Jogadores do Ampérica festejam um dos gols sobre a Ponte Preta - (crédito: Foto: Mourão Panda/América)

O América-MG é o novo líder da Série B do Brasileiro. Tudo por causa da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, na noite deste domingo (9/6), pela nona rodada da competição. Jogando em casa, no Independência, o time se impôs e triunfou graças aos gols de Dudu Vieira (contra) e Fabinho.

Com esta vitória, o Coelho vai aos 18 pontos. Assim, deixa o Goiás, com 17, em segundo lugar. Contudo, os goianos ainda jogarão na rodada. Já a Ponte Preta está na 14ª posição, com nove pontos e muito próxima da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação da Série B do Brasileiro

Gol contra põe o América na frente

O América teve maior posse, 64% e muito mais finalizações (10 a 4), mas nenhum dos seus dez chutes foram na direção de gol. E o time só saiu em vantagem por causa de uma infelicidade da Ponte. Aos 14 minutos, Dudu Vieira, tentou cortar um cruzamento das direita de Felipe Amaral e fez contra. No mais, o que se viu foi um jogo truncado, com os ataques muito ineficazes.

Mais um para o Coelhão

Veio o segundo tempo e com ele o segundo gol do América Benítez recebeu pela esquerda, fez grande jogada e rolou para Fabinho, desmarcado e na frente do gol. Foi só tocar, mandar para a rede e sair para a comemoração.

