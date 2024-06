Seleção já está em Orlando e treina nesta segunda para amistoso

A Seleção Brasileira já está em Orlando para o amistoso contra os Estados Unidos. A delegação desembarcou na noite deste domingo (9/6). O jogo será na quarta-feira, dia 12, no Camping World Stadium, às 20h (de Brasília). Assim, será o segundo amistoso na preparação do time para a disputa da Copa América.

O primeiro foi no sábado (8/6), no Kyle Field Stadium, em College Station, no Texas. Então, os canarinhos venceram o México por 3 a 2, com gol de Endrick quase no fim da partida. O passe foi de Vini Jr, o que causou frisson no Real Madrid (onde Vinícius joga e Endrick chegará em breve). O jogo marcou os 110 anos de fundação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Curiosamente, o estádio é um dos mais tradicionais do futebol americano universitário, com mais de 100 anos de história, e recebeu uma adaptação para ser palco do amistoso.

Seleção faz treinamento para amistoso e Copa América

Dorival Júnior volta a treinar o time nesta segunda-feira, no ESPN Wide World of Sports. É ali que a Seleção vai se preparar, inclusive, para a competição oficial. A estreia do Brasil na Copa América será no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. Paraguai e Colômbia completam o grupo do Brasil.

Segurança atenta para evitar atos racistas

No amistoso entre Brasil e EUA, a segurança deverá estar atenta às manifestações de torcedores durante o jogo entre Brasil e EUA. Afinal, houve cantos homofóbicos na partida contra o México. Dessa forma, o árbitro chegou a fazer uma interrupção, conforme manda o protocolo. O telão do estádio alertou para a proibição de atos de discriminação e o jogo só recomeçou quando os cânticos cessaram. O plano global de combate ao racismo no futebol, anunciado pela Fifa em maio deste ano, inclui a hashtag “Não Há Lugar para Homofobia”. Assim, 211 países filiados à entidade estão atentos a qualquer quebra da norma.

