Boston derrota Dallas novamente em casa e abre 2 x 0 na decisão da NBA

Jrue Holiday comandou o triunfo do Boston Celtics com 26 pontos em noite onfire no TD Garden - (crédito: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) )

Jrue Randall Holiday fez valer cada cent do salário anual de US$ 36.861.707 pago pelo Boston Celtics. Na noite deste domingo, o armador assumiu o protagonismo no TD Garden em mais uma vitória dos campeões da Conferência Leste contra o Dallas Mavericks. A melhor franquia do Oeste nesta temporada sucumbiu mais uma vez diante do rodízio de astros decisivos do adversário. Decisivo na abertura da final da NBA, o pivô Kristaps Porzings viu o parceiro de time anotar 26 pontos na vitória por 105 x 98.

Nem mesmo os 32 pontos do astro esloveno do Mavs, Luka Doncic, ofuscou o brilho de Holiday. A experiência do título com a jersey do Milwaukee Bucks em 2021 e a medalha de ouro com o Dream Team nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 pesaram na exibição de gala. Jaylen Brown e Jayson Tatum colaboraram com 19 pontos e 18 pontos, respectivamente, e cumpriram o dever de casa na arrancada da disputa pelo anel.

Com o resultado, o Boston Celtics abre 2 x 0 na melhor de até sete jogos. A trupe de Jaison Tatum embarca para as duas partidas em Dallas, no American Airlines Center, com uma enorme vantagem. O adversário merece respeito, óbvio, mas a hipótese de uma varrida não pode ser descartada depois do triunfo por 4 x 0 contra o Indiana Pacers na final do Leste.

A segunda partida foi equilibrada na etapa inicial. Dallas terminou o primeiro quarto com vitória parcial de 28 x 25. Os três pontos de vantagem se inverteram na segunda parcial. O Boston saiu da quadra para o intervalo com 54 x 51 no placar.

O banco de reservas do Dallas não colaborou no terceiro período e o Boston Celtics construiu folga no placar pela primeira vez ao abrir 83 x 74. A torcida da casa ficou em êxtase quando Payton Pritchard abriu a caixa de ferramentas e acertou arremesso do meio da quadra no estouro do cronômetro no encerramento do terceiro quarto.

Quando o Dallas ameaçava encostar no placar, Boston retomava as rédeas da partida no último quarto. O Mavs ensaiou uma reação nos últimos minutos, porém um toco desmoralizante do Boston em um contra-ataque selou o triunfo por 105 x 98.