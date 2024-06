Corinthians renova com seu ‘novo goleiro titular’

O Corinthians acertou a renovação de contrato com Matheus Donelli. O goleiro, que era terceira opção da equipe até o mês passado pode virar o titular da equipe após a saída de Cássio, para o Cruzeiro e Carlos Miguel, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, o Timão se protege para não ver mais um arqueiro deixar o clube.

Isso porque Donelli tinha contrato com o Corinthians até o dia 5 de janeiro de 2025. Ou seja, no mês que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Agora seu novo vínculo será válido até junho de 2028.

Matheus Donelli, agora, é o nome mais forte a assumir o gol com a iminente saída de Carlos Miguel. Aos 22 anos, o jogador está no clube desde a infância. Sem espaço, ele cogitava deixar o clube, mas agora com a chance de ser titular, decidiu renovar seu contrato com o Timão.

Vale lembrar que Matheus Donelli não disputa uma partida pelo Corinthians desde julho de 2022, em derrota para o Ceará, por 3 a 1, no Brasileirão. Desta forma, já são 692 dias sem uma oportunidade na meta alvinegra.

Ele fez sua estreia no profissional do Timão em março de 2021, em um clássico contra o Palmeiras. Desde então, atuou mais nove vezes, totalizando dez aparições no elenco principal. Ao todo, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Ele deve ser titular contra o Atlético Goianiense, nesta terça-feira, no estádio Antônio Acciolly, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

