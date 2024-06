Augusto Melo fala em traição e culpa opositores por rompimento com patrocinadora

“Os opositores que não querem o bem do Corinthians, que não aceitam que perderam a eleição. Será que querem o bem do Corinthians? Trabalho para o próximo, quanto mais eu deixar o Corinthians melhor, melhor será. Muitas pessoas não querem o bem do Corinthians e usam isso para nos deixarmos com problemas financeiros”, disse Augusto Melo, que prosseguiu.

“Essa gestão está resgatando grandes empresas, nomes e quem acredita no Corinthians e na torcida, que dá retorno para quem investe no Corinthians. Essas pessoas não querem o bem do Corinthians, ao contrário do que eles tentam, vamos crescer e conseguir ainda mais. É uma reformulação total e esse pessoal não aceita, o Corinthians está mudando de patamar. Pegamos o clube em uma situação muito pior, logo vocês vão saber a realidade”.

Augusto Melo fala em traição dentro do Corinthians

O presidente do Timão ainda citou ”traição” dentro do clube e admitiu que errou ao colocar algumas pessoas dentro do Corinthians. Além disso, Augusto Melo explicou o motivo de comprar a briga ao lado do diretor Marcelo Mariano, que teve sua demissão recomendada pelo diretor financeiro Yun Ki Lee, mas que foi recusada pelo mandatário.