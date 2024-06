Em meio à crise, Vasco não deve ter desfalques em virtude da Copa América

Diante da crise após a goleada para o rival, o Vasco tenta aproveitar a Data Fifa para voltar mais forte para o Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Álvaro Pacheco teve uma boa notícia para as próximas rodadas, já que o Cruz-Maltino passou ileso pelas convocações, até o momento, das seleções sul-americanas para a Copa América e não deve ter desfalques por este motivo.

O clube carioca tinha a expectativa de não poder contar com Puma Rodríguez, porém o lateral não está na lista de Marcelo Bielsa, do Uruguai. Em outubro do ano passado, o jogador esteve na lista, mas não participou daquela Data Fifa porque não estava em dia com a vacinação.

Outro nome que também não está na Copa América é o de Léo Jardim. O goleiro esteve na lista de Dorival Júnior nos amistosos de março, visto que Ederson, do Manchester City, estava lesionado. Para a Copa América, no entanto, o arqueiro ficou de fora da lista, já que Ederson retornou, enquanto Bento (Athletico) e Rafael (São Paulo) completam a posição.

Além disso, Gary Medel e Robert Rojas perderam espaço tanto no Vasco, quanto em suas respectivas seleções. Apesar das listas de Chile e Paraguai ainda não terem sido anunciadas, a tendência é que os defensores fiquem de fora.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão.

