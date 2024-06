Atlético-MG segue interessado em Fausto Vera, do Corinthians

O Atlético-MG segue interessado na contratação do volante Fausto Vera, do Corinthians. O Galo já fez um contato para saber as condições de um possível negócio pelo argentino de 24 anos, mas não enviou uma proposta oficial. O Timão não descarta a saída do jogador, mas quer uma boa compensação financeira para liberar o atleta.

Aliás, o Corinthians tentou uma troca de atletas com o Galo nesta negociação. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro e a iminente venda de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, o Timão se interessou em Matheus Mendes, reserva imediato de Everson. Contudo, conforme apurou o Jogada10, o Atlético-MG descarta fazer uma troca neste momento.

O Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial, mas não descarta liberar o meio-campista. Porém, gostaria de valorizar ao máximo o valor da venda. O motivo é a dívida pela compra do atleta junto ao Argentino Juniors, atualmente em R$ 17 milhões.

Ao comprar o atleta, o Timão não quitou o valor combinado e a equipe argentina acionou a Fifa. O valor de R$ 17 milhões tem um acréscimo de 18% de juros, fato que o clube paulista não concorda e briga na Corte Arbitral do Esporte pela redução.

Em meio ao imbróglio nos bastidores, o Alvinegro estuda algumas possibilidades para se livrar demais um problema financeiro. Uma das formas é o clube interessado em Fausto Vera assumir a dívida e pagar um valor a mais ao Corinthians. Assim, o Atlético-MG poderia assumir está pendência.

Fausto Vera não embalou no Corinthians

Se no começo da passagem Fausto Vera chamou a atenção, atualmente a realidade é diferente. O jogador não apresenta um bom futebol e sofre com as críticas das arquibancadas. Sob o comando de António Oliveira, o argentino pouco é chamado para atuar. Nesta temporada, o meio-campista participou apenas de 22 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.

Caso ele vá ao Atlético-MG, Fausto Vera poderá reencontrar Diego Milito, treinador que o conhece bem desde a época de Argentinos Juniors e não esconde a admiração por seu futebol.

