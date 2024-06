Bale recebe oferta atrativa para voltar ao futebol: ‘Golfe quando quiser’

O ex-atacante Gareth Bale passou por situação inusitada nos últimos dias. Afinal, o antigo jogador recebeu uma proposta tentadora para voltar ao futebol. Até porque, ele não precisaria ficar longe de uma das suas paixões.

O clube em questão é o Wrexham, do País de Gales, terra natal do atleta. A oferta propõe que ele repensasse a aposentadoria e também não precisasse abandonar o golfe, seu passatempo. A única exigência é que ele se fizesse presente em alguns treinamentos. Exatamente para desenvolver o entrosamento com seus possíveis companheiros.

A oferta foi feita pelo dono do time e também ator de Hollywood, Rob McElhenney. A propósito, é a segunda vez que o Wrexham tentou fechar com o ex-astro. A primeira vez ocorreu em 2023.

“Gareth Bale ainda está tecnicamente disponível! Fiz o apelo no ano passado e só vou dizer a Gareth que a oferta ainda está em cima da mesa. Vamos deixá-lo jogar golfe sempre que quiser. Contanto que ele venha treinar e descobriremos como colocá-lo no time”, detalhou em entrevista ao The Athletic.

Ascensão do Wrexham

Além de Rob McElhenney, outra estrela de Holywood é sócio proprietário do clube galês. Trata-se de Ryan Reynold, ator que interpretou Deadpool. A dupla comprou o Wrexham em dezembro de 2020 e assumiu a gestão de maneira definitiva em fevereiro de 2021. Os primeiros resultados positivos surgiram nas duas últimas temporadas. Isso porque conquistou dois acessos consecutivos e saiu da quinta para a terceira divisão do Campeonato Inglês. A nova administração também ajudou a levar mais mídia para o clube. Afinal, se tornou mundialmente conhecido graças à série “Bem-Vindos ao Wrexham”.

Namoro antigo do clube com Bale

No início do ano passado, quando o Wrexham disputaria a quarta divisão houve a primeira investida. Na verdade, Ryan Reynolds tentou aproveitar a oportunidade após Bale parabenizar o clube galês pelo acesso.

“Hey, Gareth Bale, vamos jogar golfe, onde eu com certeza não gastarei quatro horas tentando convencer você a deixar a aposentadoria para uma última temporada mágica”, tentou convencer o astro de Holywood.

Em outra oportunidade, o protagonista em Deadpool utilizou suas redes sociais para postar uma montagem do ex-atacante com a camisa do Wrexham com a legenda “E se…”, no caso em inglês. Contudo, o ex-atleta rapidamente descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol.

What if… pic.twitter.com/m8O8DG5U6j — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 27, 2023

Carreira de Bale e polêmica com golfe

O jogador iniciou sua trajetória nas categorias de base do Southampton como lateral-direito. Em seguida, se transferiu para o Tottenham, onde tornou-se conhecido mundialmente e passou a jogar como atacante. Aliás, depois retornou por empréstimo ao Spurs.

Apesar disso, o destaque despertou o interesse do Real Madrid. Na equipe espanhola venceu cinco troféus da Liga dos Campeões. Além disso, formou trio de ataque com Benzema e Cristiano Ronaldo. Na reta final de sua passagem pelos Merengues, quando atuava pela seleção de Gales em 2019, ele apareceu com uma bandeira polêmica.

Na ocasião, ele segurava o item com os dizeres “Gales, golfe e Madrid”. Logo abaixo vinha a frase “nesta ordem”. Na oportunidade, a equipe nacional havia conseguido a classificação para disputar a Eurocopa de 2020.

Neste período, ele recebia críticas por falta de comprometimento. Bem como pela pouca frequência em campo por uma sequência de lesões. Posteriormente, Bale ficou de fora de um compromisso importante do Real Madrid. No caso, o embate com o Manchester City pela edição de 19/20 da Liga dos Campeões. O técnico dos Galácticos da época, Zidane, indicou que foi um pedido do jogador.

No entanto, enquanto o comandante participava de coletiva na Inglaterra, o ex-atacante foi flagrado em um campo de golfe em Madrid. Situação que também repercutiu negativamente no período. Bale se aposentou do futebol depois da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Competição que disputou com o País de Gales.

