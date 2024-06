Flamengo trabalha para ter Ayrton Lucas diante do Grêmio

Ayrton Lucas é dúvida no jogo entre Flamengo e Grêmio. O lateral-esquerdo rubro-negro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A contusão do camisa 6 aconteceu no dia 28 de maio, diante do Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores. O jogador sentiu um desconforto no começo do jogo e saiu de campo ainda no primeiro tempo.

A expectativa do Flamengo é que Ayrton Lucas seja relacionado e retorne aos gramados diante do Grêmio. O lateral-esquerdo já faz trabalhos de fisioterapia no campo e está na fase final da recuperação. A informação é do “ge”.

Flamengo x Grêmio

A presença de Ayrton Lucas é muito importante para o planejamento de Tite. Afinal, Matías Viña, substituto da posição, está convocado para disputa da Copa América. O lateral uruguaio, dessa forma, é desfalque confirmados nos próximos compromissos da temporada.

Ayrton Lucas está no Flamengo desde abril de 2022. O lateral pertencia ao Spartak Moscou e chegou emprestado no primeiro tempo. No entanto, depois dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, os dirigentes rubro-negros pagaram 7 milhões de euros (R$ 39,6 milhões) pela contratação em definitiva do camisa 6. O jogador agora tem contrato na Gávea até dezembro de 2027.

Aliás, Flamengo e Grêmio se enfrentam na próxima quinta-feira (13/06), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para os jogadores rubro-negros. Afinal, os comandados de Tite estão na liderança do campeonato, com 14 pontos.

